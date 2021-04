Lorenzo Insigne si è reso protagonista di un bellissimo gesto in questo periodo difficile. Il capitano del Napoli ha donato all'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon 250 uova di cioccolato per i bambini lì presenti. Queste le sue parole: "Ciao bambini, vi ho mandato un piccolo pensiero per Pasqua e quando sarà possibile verrò a trovarvi da vicino. Faccio tantissimi auguri di buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie. Vi mando un abbraccio grande e sempre forza Napoli dal capitano".