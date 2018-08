Il collega di Sky Sport Francesco Modugno, ai microfoni di Radio KissKiss, ha parlato dei rumors circa un trasferimento di Andrea Belotti a Napoli. “Sono un grande estimatore di Belotti, è un profilo potenzialmente giusto per il Napoli, sarebbe un grandissimo investimento, ma ad oggi filtrano smentite dai club. In questo momento è difficile pensare ad un nuovo acquisto in attacco, c’è abbondanza, e se il Gallo si muovesse da Torino lo farebbe per giocare titolare, in ogni caso”.