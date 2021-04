Andrea Belotti potrebbe diventare oggetto di mercato nei prossimi mesi. Il contratto del "Gallo" scadrà a giugno 2022 e potrebbe essere arrivato il momento del salto di qualità per lui.



Le pretendenti non mancano: Atletico Madrid e Siviglia in Liga, Chelsea ed Everton in Premier League, Lione in Ligue 1. In Italia c'è il Milan che lo segue da anni, ma attenzione al Napoli e al tentativo della Fiorentina. La Roma cerca un nuovo bomber per sostituire Dzeko. In caso di retrocessione in Serie B la cessione sarebbe inevitabile per il Torino, anche se il terzultimo posto dista 5 punti e i granata hanno anche la sfida contro la Lazio da recuperare. La quotazione attuale di Belotti parte dai 35/40 milioni di euro. Lo riporta oggi Repubblica.