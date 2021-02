Domenica alle 18 andrà in scena il derby tra Napoli e Benevento, gara valida per la quinta giornata di ritorno di Serie A. L'arbitro del match sarà Abisso di Palermo, i suoi assistenti Galetto e Pagliardini, il IV Uomo Sacchi e al VAR la coppia Valeri-Giallatini.



Abisso ha diretto tre volte le gare del Napoli in Serie A: Napoli-Cagliari 3-0 del 1 ottobre 2017, Napoli-Verona 2-0 del 6 gennaio 2018 e Genoa-Napoli 1-2 del 10 novembre 2018. Tutti risultati in favore degli azzurri.