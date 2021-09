Il campionato è fermo ma Napoli e Benevento si affrontano questa sera per un'amichevole. Fischio d'inizio alle ore 21 allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Spalletti rinuncia a tantissimi giocatori, tra infortunati e giocatori convocati in Nazionale. Soprattutto a centrocampo, dove l'unico giocatore di ruolo è Fabián Ruiz e di fianco a lui è adattato Mario Rui. Convocati, così, ben nove giovani provenienti dalla Primavera. Queste le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Marfella (29' s.t. Idasiak); Malcuit, Manolas (1' s.t. Costanzo), Juan Jesus, Zanoli; Fabián Ruiz (29' s.t. Marranzino), Mario Rui (1' s.t. Vergara); Ounas (29' s.t. Costa), Politano (20' s.t. D'Agostino), Lozano (29' s.t. Mercurio); Petagna. All. Spalletti.(4-3-3): Paleari ( 30' s.t. Manfredini); Letizia, Vogliacco (14' s.t. Vokic), Barba, Foulon (30' s.t. Masciangelo); Calò (31' s.t. Talia), Acampora (20' s.t. Tello), Improta (1' s.t. Basit); Insigne, Moncini (20' s.t. Sau), Elia (27' s.t. Brignola). All. Caserta.1' - Inizia la gara. Il capitano della serata per il Napoli è Mario Rui.4' - Prima occasione per il Benevento: esce Marfella che non blocca il pallone e lo fa carambolare sulla testa di Juan Jesus. La deviazione del brasiliano termina in calcio d'angolo.9' - Ounas parte in velocità, taglia dentro al campo arrivando al limite e calcia con il mancino. La sua conclusione termina al lato.11' - Ci prova Roberto Insigne con una conclusione a giro, palla alta.18' - Lozano si mette in moto e ci prova ben due volte partendo da sinistra ma non trova il gol.21' - Verticalizzazione del napoletano Acampora per Moncini che gira benissimo ma la sua conclusione sbatte contro la traversa.23' -punizione da lontano di Calò, Marfella non ci arriva ed ecco il vantaggio dei sanniti.34' -bella giocata di Elia che trova un filtrante interessante per Improta. Quest'ultimo incrocia con il sinistro e trova il gol sul palo lontano.37' - Ancora Benevento in avanti. Elia ci prova con una conclusione da fuori che però termina di poco larga.45' - Finisce il primo tempo. Brutto Napoli, praticamente mai pericoloso, a differenza di un Benevento concreto e convinto. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-2 in favore dei sanniti.46'' - Inizia la ripresa. Doppio cambio per il Napoli che lancia i giovani Costanzo (2002, difensore centrale) e Vergara (2003, centrocampista) al posto rispettivamente di Manolas e Mario Rui. Spalletti inverte anche i terzini spostando Malcuit a sinistra e Zanoli a destra. Per il Benevento entra l'ex Napoli Primavera Basit al posto di Improta.53' - Si mette in mostra il giovane Vergara. Ruba palla a Basit, arriva quasi a ridosso dell'area avversaria a viene steso proprio dal centrocampista del Benevento che si becca un giallo. Sul calcio di punizione successivo Politano centra la barriera.59' - Fabián Ruiz cerca di dare la scossa, ci prova con un sinistro a giro ma blocca Paleari.63' -Basit atterra Ounas in area di rigore e dal dischetto si presenta Politano che batte l'estremo difensore del Benevento. Il Napoli accorcia le distanze.65' - Altri cambi per entrambe le squadre. Tra gli azzurri ecco il giovane esterno offensivo classe 2003 D'Agostino che prende il posto di Politano. Tra le fila del Benevento subentra Tello per Acampora, Sau per Moncini.66' -allungano ancora gli ospiti. Sau, appena entrato, allarga per Foulon che calcia potente e preciso incrociando sul palo lontano. Non può nulla Marfella in questo caso.69' - Ripartenza Napoli, palla che arriva sui piedi di Petagna ma la conclusione è centrale e ribattuta da Paleari.76' - Ancora un'occasione per il Napoli, questa volta Petagna trova D'Agostino con un bel filtrante ma il giovane attaccante partenopeo calcia largo.