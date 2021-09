Serata complicata perallo Stadio Maradona di Fuorigrotta., i sanniti hanno rifilato un pokerissimo agli uomini di Luciano Spalletti. Gli azzurri, dalla loro, hanno avuto tantissime assenze causa impegni con le Nazionali e Spalletti ha lanciato chi aveva bisogno di mettersi in mostra e tanti giovani nella ripresa. Di seguito i top e i flop del match:: inizio un po' in ombra ma le sue sterzate hanno messo in difficoltà Foulon. Alla fine realizza il gol che accorcia momentaneamente le distanze.: il giovane classe 2003 ha fatto la sua prima apparizione - anche se non ufficiale - con la prima squadra. Ha mostrato personalità e qualità, può crescere tanto. Per lui un'azione molto incisiva recuperando palla su Basit e facendosi abbattere al limite dell'area da parte dello stesso centrocampista del Benevento che gli è costato anche un cartellino giallo.: il più vivace del Napoli. Si mette in moto, cerca la giocata e conquista anche il rigore. Si perde, però, in qualche dribbling di troppo, vuole strafare.: la gara di questa sera fa capire come mai il Napoli ha fretta di far rientrare David Ospina dalla Colombia in vista della Juve. Non è pronto per giocare in Serie A, le gambe gli sono tremate spesso e sul primo gol ha qualche colpa di troppo.: serata da dimenticare, tantissimi errori sia tecnici che tattici. Quando Spalletti lo sposta sulla fascia sinistra va anche peggio, perde gli inserimenti avversari e mostra tante difficoltà giocando a piede invertito.la miglior condizione è veramente tanto lontana. Non incide, non fa la differenza e non aiuta neanche quando c'è da coprire. Totalmente assente.