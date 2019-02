Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli ha parlato al quotidiano spagnolo AS: "VAR? Nel calcio di oggi è necessario. Bisogna imparare a gestirlo, ma è indispensabile. La gente ricorderà quanto fatto a Napoli, così come a Liverpool e Valencia. Vittoria più bella? Non è giusto ricordarne solo una. Molte persone parlavano di Istanbul (Champions League finale Liverpool-Milan), ma per arrivare a Istanbul c'è stato un percorso importante. Ricordo la partita contro la Juventus, abbiamo dovuto cambiare approccio per essere in grado di battere una grande squadra. Ma ovviamente, Istanbul è un momento indimenticabile per è arrivato. Anche vincere la Coppa con il Napoli è stato speciale o il Mundialito con l'Inter o, naturalmente, la Liga e la coppa UEFA con il Valencia".