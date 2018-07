È in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti, con cui ha segnato 46 gol in 98 partite ai tempi in cui l’allenatore sedeva sulla panchina del Real. Ma c’è di più, Karim Benzema è anche il numero uno nelle scommesse sulla campagna acquisti del Napoli e, per giunta, la sua quota è pure in calo. Sul tabellone Sisal Matchpoint la possibilità che l’attaccante francese sia il prossimo acquisto degli azzurri è passata a da 2,85 a 2,50 nelle ultime ore. Quanto agli altri obiettivi del Napoli i bookmaker reputano probabile che gli azzurri facciano un pensiero su Thomas Meunier, terzino del PSG: l’affare è dato a 3,50. Si passa invece a 4,00 per Pepe, mentre l’ingaggio di un vecchio obiettivo, Marco Verratti, pagherebbe 4,70.