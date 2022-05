Il Napoli ha fatto un tentativo per l'acquisto di Domenico Berardi, ma l'esterno d'attacco ha detto no. Non c'è alcuna preclusone per la città, ma al momento l'esterno d'attacco ha dato priorità all'attività della compagna (con sede a Reggio Emilia) e che quindi rende complessi gli spostamenti fino al capoluogo campano.