Il contratto di Dries Mertens è in scadenza. Il suo futuro è ancora incerto, con i tifosi partenopei che non vorrebbero mai privarsi del loro "Ciro". Da napoletano acquisito qual è diventato non sarà semplice dire addio alla città che lo ha accolto e amato per sette anni.



C'è da fare i conti però con il presidente De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il Napoli avrebbe messo sul piatto un biennale da 10 milioni di euro più bonus alla firma. A quanto pare il giocatore starebbe riflettendo con le sensazioni in casa Napoli che non sembrerebbero positive, essendoci anche Chelsea e Inter alla porta.