Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, è intervenuto CalcioNapoli24 TV: "Mertens? Intorno a lui aumentano gli interessamenti. Si avvicina gennaio e il momento anche di poter firmare con altro club. Il Napoli lavora per evitare questo. L'offerta è sul tavolo dei legali di Mertens: biennale da 4 milioni. Ora deve solo decidere. Il Napoli vorrebbe lavorare sui bonus, lui si aspetta qualcosa di più dal fisso. Alcuni intermediari e club internazionali si sono fatti vivi. Anche Hamsik lo vorrebbe in Cina. Lo United, il Psg, il Milan e la Roma ci provano.

Callejon? Situazione di stallo. Il suo agente ne sta parlando con club spagnoli. Ma anche lì c'è volontà di tenerlo. Ha il fisico di un 24enne, il metabolismo l'ha sempre aiutato. Anche lui un'occasione da non perdere a parametro zero. Il Milan lo vuole, lì c'è il suo amico Reina che potrebbe convincerlo"