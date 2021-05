La stagione del Napoli è stata molto complicata. Ne sono successe di tutti i colori con infortuni, problemi interni tra Gattuso e De Laurentiis e soprattutto il pareggio all'ultima giornata contro il Verona che ha fatto perdere il quarto posto agli azzurri.



Conseguenze ce ne sono state, il Napoli ha subito circa 100 milioni di perdite per la chiusura degli stadi e le conseguenze che ha portato il Covid. Per la mancata qualificazione in Champions, invece, sono stati gettati al vento una cinquantina di milioni. Bilancio in rosso di 35 milioni di euro per il Napoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.