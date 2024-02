Napoli, bivio per Osimhen: PSG e Chelsea all'assalto

La prossima estate il Chelsea acquisterà un attaccante di assoluto livello e, stando a quanto riferito dallo Standard, la prima scelta è Victor Osimhen. Quest'ultimo lascerà il Napoli a fine stagione, ma sulle sue tracce non ci sono solo i Blues. Il PSG, con l'addio di Kylian Mbappé, sembra aver messo in cima alla lista proprio il centravanti nigeriano per sostituirlo.



Il centravanti nigeriano sta seguendo la partita contro il Genoa dagli spalti. Sull'assenza (dalla panchina almeno) di oggi sono arrivati retroscena significativi, riportati da Il Mattino, secondo cui sarebbe stato principalmente il giocatore a chiedere un turno di riposo, respingendo pure i tentativi del ds Meluso e del capo dell'area scouting Micheli di accomodarsi almeno in panchina.