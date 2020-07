Koulibaly promette fedeltà al Napoli e De Laurentiis tiene duro: il presidente ha rifiutato un'offerta da 65 milioni di euro del Manchester City per il difensore senegalese. Che però resta nel mirino di Guardiola (pronto ad alzare l'offerta di altri 5 milioni per poi chiudere eventualmente a 75) oltre che di altri club come Liverpool e soprattutto Paris Saint-Germain.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli ha già bloccato l'erede di Koulibaly: il brasiliano Gabriel del Lille, battendo la concorrenza del Borussia Dortmund e dell'Everton di Ancelotti.