Thiago Motta ha diramato la lista dei giocatori convocati per il difficile match del Bologna contro il Napoli, in programma domenica. C'era attesa per capire se Arnautovic fosse riuscito a recuperare dopo i problemi fisici ma l'austriaco non ce la fa e salterà la gara.



Portieri: Bardi, Raffaelli (12), Skorupski.



Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa, Soumaoro.



Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Soriano.



Attaccanti: Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Zirkzee.