Continua la 14° giornata di Serie A con il match Napoli-Bologna alle 18:00. Sarà la 121esima competizione tra le due squadre che si presentano così in campo allo Stadio San Paolo.



NAPOLI(4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Maksimovic; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinsk, Insigne; LLorente, Lozano. ALL.: Ancelotti.



A DISP.: Meret, Karnezis, Mario Rui, Hysaj, Luperto, Gaetano, Younes, Callejon, Mertens.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bano, Danilo, Denswil; Medel, Dzemaili; Orsolini, Poli, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).



A DISP.: Da Costa, Sarr, Paz, Mbaye, Krejci, Corbo, Schouten, Svanberg, Skov Olsen, Destro, Juwara.



ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.