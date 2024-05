Napoli-Bologna, le probabili formazioni: dove vederla in tv e streaming

. Fischio d'inizio in programma sabato 11 maggio alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. I padroni di casa sono reduci da un periodo complicato, con appena otto punti conquistati nelle ultime nove partite (la vittoria manca da oltre un mese). Aritmeticamente il Napoli non è ancora fuori dalla corsa per la zona Europa League, anche se agganciare la Lazio con sole tre partite da qui alla fine risulta molto complicato. Dunque, si guarda maggiormente alla Conference League, all'ottavo posto, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina. Di fronte il Bologna è a caccia di punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e viene da due pareggi di fila, contro Udinese e Torino. All'andata ha regnato l'equilibrio, è maturato uno 0-0 al Dall'Ara con tanto di rigore sbagliato da Osimhen.

Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle ore 18:00 di sabato 11 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

- Il Napoli dovrà fare i conti con qualche assenza. Ultimo a fermarsi è stato Mario Rui a causa del riacutizzarsi di una gonalgia. Mancherà anche Zielinski, infortunato. Rientra, invece, Kvaratskhelia. Sarà da valutare Raspadori, che oggi si è rivisto parzialmente in gruppo. Thiago Motta ritrova Beukema in difesa e sarà chiaramente ancora senza Ferguson, out per la rottura del legamento crociato anteriore destro. I dubbi di formazione sono più per la formazione felsinea, con i soliti ballottaggi Fabbian-El Azzouzi e Orsolini-Ndoye.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.(4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.