Tre punti per il riscatto: il Napoli di Carlo Ancelotti riceve alle 15 al San Paolo il Bologna di Sinisa Mihajlovic, nel match valido per la 14esima giornata di Serie A. Sfida delicata per i partenopei che, dopo il passaggio del turno quasi raggiunto in Champions in seguito all'ottimo punto conquistato a Liverpool, devono tornare a vincere in campionato: l'ultima volta è successo il 19 ottobre, da allora sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta, che hanno portato il Napoli al settimo posto in classifica, a meno cinque dalla zona Champions. Di contorno, tutte le questioni relative ai dissidi interni, ai mancati rinnovi e ritiri e alle multe comminate dalla società: una situazione non semplice che necessita risposte sul campo. Anche il Bologna sta rendendo meno del previsto, complice la delicata situazione di salute dell'allenatore, che ha parlato in una commuovente conferenza venerdì scorso, cercando di dare la sveglia alla squadra, e che potrebbe essere in panchina: i felsinei, reduci da quattro partite senza vittoria (tre ko e un pari),, sono solo a tre punti dalla zona retrocessione.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 12 partite di Serie A contro il Bologna: nel parziale otto successi partenopei, tre rossoblù e un pareggio. Il Napoli ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Bologna al San Paolo (18 totali), trovando sempre il successo. Il Napoli di Carlo Ancelotti non trova il successo da cinque partite in campionato (4N, 1P): una squadra guidata dall'attuale tecnico dei partenopei non resta senza successi nei top-5 cinque campionati europei per almeno sei gare di fila da dicembre 2010, quando sedeva sulla panchina del Chelsea. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (3N, 6P), nelle 10 precedenti gli emiliani avevano ottenuto sei successi (3N, 1P). Il Bologna è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato, l’ultima volta che ha perso almeno cinque match fuori casa di fila nel corso di una singola Serie A risale a novembre 2012 (sei). Nelle precedenti sette stagioni il Napoli aveva sempre raccolto più dei 20 punti attuali dopo 13 gare di Serie A; era infatti dal 2011/12 che non ottenevano cosi pochi punti a questo punto della competizione (5° posto a fine campionato). Solo Getafe (49) e Leganés (43) hanno ricevuto più ammonizioni del Bologna (42) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei. José Callejón ha realizzato quattro gol contro il Bologna, solo contro la Lazio (sei reti) ha segnato di più in Serie A – l’esterno spagnolo è uno dei tre giocatori ad aver fornito almeno quattro assist in tutte le ultime cinque stagioni di Serie A, insieme a Lorenzo Insigne e Alejandro Gómez. Dries Mertens ha segnato 11 reti contro il Bologna in campionato (sua vittima preferita) - l’attaccante del Napoli è uno dei quattro giocatori attualmente in Serie A ad essere andato in doppia cifra di gol contro una singola avversaria nella competizione, insieme a Palacio, Higuaín e Quagliarella. L’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha fornito un assist in entrambe le ultime due sfide di campionato contro il Napoli, l’ultimo giocatore che ha servito un passaggio vincente in tre match consecutivi di Serie A contro un singolo avversario è stato Insigne, lo scorso ottobre contro il Verona.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-3-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas; Insigne, Lozano, Llorente.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.​



