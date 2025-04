Napoli-Bologna, perchè non gioca Buongiorno

Ci si attendeva l'assenza di Alex Meret in seguito alla sindrome influenzale accusata nella giornata odierna dall'estremo difensore del Napoli, ma contro il Bologna Antonio Conte dovrà fare a meno anche della colonna portante della sua difesa:. Al posto dell'ex capitano del Torino è stato scelto Juan Jesus, che non giocava titolare dal 15 febbraio scorso contro la Lazio.- Confermata quindi tra i pali la presenza di(all'esordio con il Napoli), che torna a giocare in campionato per la prima volta dal 5 gennaio scorso con il Cagliari a Monza. Il difensore invece, che è regolarmente convocato e sarà in panchina al Dall'Ara, sarebbe stato risparmiato a causa di un

- Non si tratta del primo stop stagionale per, che si è già fermato in due occasioni:a causa di una lieve distorsione alla caviglia e poi, per un intervallo di tempo nettamente più lungo,per una frattura della vertebra lombare. Di fatto quindi quello accusato in vista della sfida di Bologna è il primo stop muscolare in stagione per il classe '99.