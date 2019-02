Zbignew Boniek, Presidente della Federcalcio polacca, ha parlato di Milik e del suo momento al Corriere dello Sport

Milik ha preso a spallate la sfortuna.

«I suoi due gol di domenica confermano le capacità di saper segnare in qualsiasi maniera: su palla ferma, in movimento, di potenza, di eleganza, da dentro l’area o anche da fuori, di testa. Ha avuto due stagioni disgraziate e quando è tornato ha trovato davanti a sé un centravanti, Mertens, che faceva caterve di reti. Lui è stato buono, ha aspettato».



Milik ne ha fatto quindici finora eppure per convincere Napoli...

«E ne segnerà ancora tanti. E’ un attaccante che, fosse sul mercato, finirebbe per rappresentare un affarone. Uno di quei colpi che farebbero rumore, perché per me uno come lu avrebbe una valutazione mostruosa. E ricordiamoci che è ancora un ragazzino di 25 anni che per due campionati è stato fermo».



Lo accostano a Dzeko...

«Milik è Milik e un giorno sarà lui a diventare un termine di paragone».