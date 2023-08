La vittoria dello scudetto dello scorso anno ha portato la Napolimania. Tutti vogliono seguire gli azzurri dallo stadio, vogliono esserci al Maradona per sostenere la squadra nella difesa del tricolore e nella lotta in Champions e Coppa Italia. La vendita riservata agli abbonati dello scorso anno ha dato buone risposte perché la SSC Napoli ha comunicato che al termine del periodo di prelazione sono stati emessi 9.233 abbonamenti, il tasso di rinnovo è di circa il 100%. Nello specifico 7.490 Tifosi hanno scelto l’abbonamento Full (quello che comprende le gare casalinghe di campionato e quelle garantite di Champions e Coppa Italia), mentre sono stati 1.743 gli abbonamenti Italia (solo gare casalinghe di campionato).



VENDITA LIBERA - Ora tocca a tutti gli altri e si prevede il tutto esaurito già nella giornata di oggi. Ecco il comunicato del club: Da oggi alle ore 12 si aprirà la Vendita Libera dedicata a tutti i Tifosi azzurri, ricordiamo che la stessa terminerà il 18 Agosto alle 23.59 o al raggiungimento dei 25.000 abbonati. Il Club ha suddiviso il limite massimo di 25.000 abbonati fissando una capienza dedicata per ogni singolo settore, in caso quindi di raggiungimento del 100% di saturazione di un singolo settore verrà dichiarato il sold-out dello stesso.