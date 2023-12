Napoli-Braga 2-0NAPOLI:: gran bella parata al 25' sul tiro violento dalla distanza di Horta. Mostra sicurezza, che è la cosa più importante per lui in questo momento.: solita catena che funziona benissimo con lui e Politano. Da lì nasce il primo gol e non solo. Chiusura provvidenziale nella ripresa su Bruma che va a calciare praticamente a colpo sicuro.: dopo le ultime uscite in cui ha commesso qualche errore di troppo si disimpegna bene riuscendo a sfruttare il suo fisico.: prova di sostanza, di attenzione e soprattutto d'esperienza. Non lascia tanto spazio in area di rigore (28' s.t.: problema fisico per Juan Jesus, subentra il norvegese e va a impattare qualche pallone nel gioco aereo).: si è detto più volte che quello del terzino non è il suo ruolo naturale, ma è la sua partita fa su e giù lungo quella fascia con costanza. Il secondo gol del Napoli è frutto di un suo inserimento, quando poi va a saltare Fonte e a servire l'assist vincente per Osimhen.: tanta corsa, esce più volte con eleganza, dà una mano abbassandosi lì dietro e si inserisce bene. Fallisce però una buona occasione nel secondo tempo: manovra più fluida del Napoli oggi e tanti palloni passano per i suoi piedi. Gestisce i ritmi nella maniera giusta (24' s.t.: gestione in mezzo al campo con qualche tocco di qualità).: le sue sterzate sono belle da vedere e rompono la prima pressione. Va anche vicino al gol ma Matheus gli dice di no (15' s.t.: entra bene, ha voglia di fare e si vede).: propizia l'autogol di Serdar andando via sull'out di destra e servendo in area una palla forte. Cerca più volte la gioia personale ma non è fortunato (15' s.t.: tocca pochi palloni partendo dalla destra ma cerca di tirare fuori il coniglio dal cilindro calciando all'improvviso da centrocampo. Non riesce, per poco, a trovare lo specchio).: fresco vincitore del Pallone d'Oro africano, festeggia nel migliore dei modi tornando a segnare due mesi dopo l'ultima volta (24': poco cercato, va a dare fastidio alla retroguardia avversaria).: se a Torino contro la Juve, nonostante l'errore decisivo sotto porta, gli sono riuscite tante giocate. Cosa che questa sera non fa, sbaglia più del solito e si intestardisce con dei dribbling che non gli riescono.: obiettivo centrato, il Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Champions League e in più non subisce gol, proprio come chiedeva il tecnico livornese. All'inizio un brivido ma ha dato una mano l'autogol del Braga che ha messo la partita in discesa. Gara che non è mai stata in discussione.BRAGA:: bella risposta su Zielinski che calcia forte da pochi metri. Altri interventi salvano il Braga da una goleada. È sfortunato su entrambi i gol: prova a salvare sull'autorete di Serdar, il pallone di Osimhen ha una traiettoria imprevedibile: non commette disastri evidenti come i suoi compagni di reparto, anzi non lascia troppo spazio a Kvaratskhelia e si affaccia spesso in avanti per accompagnare l'azione (36' s.t.).: sbaglia l'uscita su Natan sul gol del raddoppio del Napoli e va in continua difficoltà.: spezza subito le speranze del Braga con un autogol abbastanza goffo.: prima si perde Politano sull'1-0, poi è lento a capire il pericolo sul 2-0 di Osimhen e quindi non scala sul centravanti nigeriano.: dovrebbe dare esperienza e qualità ma non lo fa (35' s.t.).: a lui il compito "sporco" in mediana e con qualche raddoppio va a riconquistare palla. Fa meno nella lettura degli inserimenti centrali (23' s.t.: nessun impatto indimenticabile, non porta nulla di nuovo al centrocampo lusitano).: quando si accende dà la sensazione di poter creare qualcosa e infatti va a calciare due volte da fuori centrando lo specchio. Scheggia anche il palo sul finale (43' s.t.).: combina poco e niente tra le linee e viene sostituito (1' s.t.: porta maggiore peso offensivo tra le fila portoghesi ).: il più attivo del Braga con la sua rapidità però fallisce la grossa chance dopo appena 3 minuti calcando male.: sa essere insidioso nei duelli fisici. Gli manca, però, la cosa più importante, cioè la finalizzazione.: il Braga inizia anche bene con quell'occasione immediata, poi l'autogol compromette ogni tipo di speranza. La differenza di valori è tanta e si vede tutta, la sua squadra è riuscita ad arrivare a giocarsi comunque la qualificazione all'ultima partita contro il Napoli.