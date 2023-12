Poteva esserlo quello contro il Real Madrid e invece per il Napoli il big match del girone C della Champions League 2023/24 sarà quello in programma martedì 12 dicembre alle 21 al Maradona contro il Braga. L'ultima sfida del gruppo è da dentro o fuori con le Merengues già certe del primo posto e con il secondo in ballo in uno scontro che lascerà senza fiato dal primo all'ultimo minuto. Gli azzurri di Walter Mazzarri hanno due risultati e mezzo su tre a disposizione, forti del vantaggio in classifica accumulato finora, e possono permettersi addirittura di perdere, ma con un massimo di un solo gol di scarto per ottenere il pass. I protoghesi di Arthur Jorge uscirono sconfitti in casa per 2-1 dal Napoli allora di Rudi Garcia e vincendo con due gol di scarto o più porterebbero lo scontro diretto a favore qualificandosi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Napoli-Braga, calcio d'inizio alle 21 di martedì 12 dicembre 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky che la trasmetterà su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (252). In streaming su tablet, smartphone e pc sarà invece disponibile con le app di SkyGo e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Serdar, Paulo Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, André Horta; Pizzi, Ricardo Horta, Bruma; Banza. All. Artur Jorge.