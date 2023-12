In campo gli azzurri al Maradona alle 21:00 per affrontare ilnell'ultima gara del girone C di Champions League. Più risultati a disposizione, dalla vittoria, passando per il pareggio, fino ad arrivare addirittura alla sconfitta con un gol di scarto. In caso di ko con due reti di differenza, però, i portoghesi centrerebbero il secondo posto in classifica eliminando così la squadra di Mazzarri.- Un'ipotesi che non è nei piani del Napoli, però, che è reduce da tre ko di fila e vuole immediatamente rimettersi in piedi. Mazzarri oggi in conferenza ha fatto capire l'importanza di ritrovare la vittoria, ma allo stesso modo di. Troppe le reti subite nell'ultimo periodo, ben 9 nelle prime quattro con il nuovo tecnico in panchina. Invertire il trend, trovare il primo clean sheet, ma anche andare nuovamente a segno, essendo il Napoli a secco da due partite.- Mazzarri è orientato a non cambiare nulla rispetto all'undici titolare sceso in campo a Torino contro la Juventus. Tra i pali come sempre. Difesa a 4 che porta con sé qualche dubbio ma presumibilmente ancora spazio asulle fasce, i centrali. C'è anche Zanoli che scalpita per giocare sull'out mancino, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe. Centrocampo a tre che vedrà i solitiLì davanti il punto di riferimento, fresco vincitore del Pallone d'Oro africano e assente per l'allenamento di questa mattina (ma di rientro già in serata). Ai suoi lati i soliti. Gli ultimi dubbi potranno essere sciolti solo dall'allenamento di domattina.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.(4-2-3-1): Matheus; Gomez, Serdar, Paulo Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, André Horta; Pizzi, Ricardo Horta, Bruma; Banza. All. Artur Jorge.