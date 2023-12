Tre sconfitte di fila non devono abbattere il morale del Napoli di Walter Mazzarri: dopo i ko contro Inter, Real Madrid e Juventus i campioni d'Italia domani dovranno affrontare una gara sulla carta meno complicata ma decisiva per il passaggio del turno agli ottavi di finale della competizione. Allo stadio Maradona martedì 12 dicembre alle 21:00 va in scena Napoli-Braga e oltre al fattore casa i campani avranno dalla loro il vantaggio dei 3 punti in più in classifica, bottino che consente di affrontare con meno ansia la sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Contro i portoghesi Di Lorenzo e compagni dovranno confermare i pronostici della vigilia che li danno favoriti a quota 1.48, contro il pareggio a 4.70 e il segno 2 (unico risultato fatale per il Napoli) proposto invece a 6.15 sulla lavagna scommesse di Betaland. Nella gara d'andata Osimhen e compagni si sono imposti per 2-1 e un altro esito Over 2,5 è proposto a 1.56, contro l'Under a 2.28. In contemporanea allo stadio San Siro ci sarà il verdetto definitivo del girone D. Inter e Real Sociedad hanno già in pugno il passaggio del turno, ma l'ultima giornata sarà decisiva per stabilire quale squadra si qualificherà come prima classificata, non certo un dettaglio sia dal punto di vista economico sia per la possibilità di sfidare un'avversaria potenzialmente meno complicata agli ottavi. Grazie ad una migliore differenza reti gli spagnoli hanno il vantaggio di poter chiudere il girone al primo posto anche in caso di pareggio a San Siro, ciò vuol dire che Lautaro Martinez e compagni devono vincere. Dopo il pareggio della gara d'andata la squadra di Simone Inzaghi parte favorita nei pronostici. Le quote Betaland danno i nerazzurri davanti a 1.62, mentre per il pareggio e il segno 2 si sale rispettivamente a 4.15 e 5.10.