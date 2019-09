Dopo i 3 anticipi del venerdì e in particolare dopo le vittorie di Juventus e Inter su Spal e Sampdoria tocca al Napoli cercare di rifarsi in questa sesta giornata di Serie A ospitando al San Paolo il Brescia. Gli uomini di Carlo Ancelotti vogliono dimenticare il più in fretta possibile il ko nel turno infrasettimanale contro il Cagliari ma dovranno vedersela con quelli di Eugenio Corini che tanto bene hanno fatto nonostante la sconfitta contro la Juventus e sono alla ricerca di importantissimi punti salvezza.



STATISTICHE - Il Napoli è rimasto imbattuto nelle quattro partite di Serie A giocate contro il Brescia nel XXI secolo e il Brescia ha vinto solo una delle 18 trasferte di Serie A contro il Napoli, trovando sette sconfitte e 10 pareggi. In casa il Napoli ha vinto tutte le ultime 13 partite casalinghe di Serie A e in questo parziale per ben nove volte non ha subito gol. Due successi per il Brescia in trasferta in questa Serie A: la squadra di Corini ha già ottenuto più vittorie fuori casa in questo campionato (due) che in tutto il precedente in A (2010/11, quando vinse solo una volta lontano dal Rigamonti). Mario Balotelli ha trovato un gol al San Paolo (con il Manchester City, in Champions League, novembre 2011), ma non ha mai timbrato il cartellino nelle sue quattro gare di Serie A giocate in questo stadio. Arkadiusz Milik non trova la rete in Serie A da otto partite e potrebbe eguagliare il suo digiuno più lungo nella competizione (nove) - tuttavia sono otto le reti dell’attaccante del Napoli in 11 presenze nel massimo campionato contro squadre neopromosse.