Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Beppe Bruscolotti non le manda a dire ad Antonio Cassano, che alla Bobo tv aveva attribuito a Maradona tutti i meriti dello scudetto vinto dal Napoli, costruito, a dire del barese, da 4 scappati di casa. Questa la replica di Bruscolotti.



"Le parole di Cassano non mi toccano, è uno che dice puttanate ogni giorno. Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque abbia giocato, ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi? Ma su, non vale nemmeno la pena rispondere a uno del genere anche perché si commenta veramente da solo".