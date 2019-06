Beppe Bruscolotti è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas-Koulibaly è una ottima coppia, giocatori che si possono alternare: per la difesa è un sollievo. Non solo Koulibaly, ma anche un valido compagno in fase di marcatura. Manolas può uscire palla al piede, può marcare. si tratta solo di trovare i giusti meccanismi. Le qualità ci sono, si può fare bene tutti. James uomo giusto? A Napoli la voglia e l'entusiasmo c'è sempre. A parte gli acquisti, il presidente dovrebbe essere più disponibile con la gente. Ognuno col proprio apporto ma c'è anche bisogno di stare più in pace senza creare queste diatribe.

La dieci? E' tanta roba, è una maglia che pesa tantissimo: non so se sia giusto Ma il simbolo è giusto che resti in bacheca perchè abbiamo le cose più belle al mondo.

Cambiamento di De Laurentiis sul mercato? Il rapporto con Ancelotti gli ha fatto capire determinate cose per puntare un certo traguardo".