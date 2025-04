Napoli, brutte notizie per Antonio Conte: c'è lesione per Neres

Getty e Calciomercato.com

Non arrivano buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte sulle: il giocatore brasiliano ex Ajax e Shakthar Donetsk tra le altre, già indisponibile per la trasferta di Monza valida per la 33esima giornata di Serie A, le cui condizioni dovevano essere ancora valutate, non sarà a disposizione del tecnico degli azzurri per almeno buona parte delle restante parte di stagione.- Il club campano ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'esterno classe '97 attraverso: "David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

- Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giocatore brasiliano, che però potrebbe non tornare a disposizione di Antonio Conte prima della fine della stagione. Al posto di Neres può giocare, oppure, ma Conte ha fatto capire di non fare grande affidamento su di loro., come è già successo all'U-Power Stadium, invece la soluzione più immediata porta a un attacco a due conaccanto a Lukaku nel 3-5-2.