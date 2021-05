Giornata positiva per il Napoli che vince in casa dello Spezia grazie a uno strepitoso Victor Osimhen. Anche in un pomeriggio del genere però ci sono notizie negative.



Al 69' Mertens è entrato in campo al posto di Zielinski. Il belga non è rimasto troppo tempo in campo dato che al minuto 74 ha accusato un problema alla caviglia destra. Di buono per il Napoli c'è che la caviglia è quella destra, non la stessa infortunata a dicembre contro l'Inter. Però Mertens è stato costretto ad uscire, essendo visibilmente zoppicante.