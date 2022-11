Fin qui i Mondiali in Qatar non hanno dato grosse soddisfazioni ai calciatori del Napoli. Zielinski l'unico ad andare in gol e con la sua Polonia al momento occupa il primo posto nel girone.



Differente il discorso per Kim che oggi non ha disputato una gara indimenticabile con la sua Corea del Sud nel ko contro il Ghana per 3-2. Dunque, non arrivano notizie incoraggianti perché dopo lo 0-0 all'esordio contro l'Uruguay la classifica vede 1 solo punto. Solo in caso di vittoria contro il Portogallo, in programma venerdì 2 dicembre, Kim e i suoi compagni avrebbero delle chances di approdare agli ottavi di finale.