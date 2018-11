La Gazzetta dello Sport parla degli infortuni di Younes e Verdi, infortunatosi ieri in allenamento: "Verdi è incappato in una distorsione alla caviglia sinistra la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Un segnale chiaro, la necessità di ulteriori verifiche, del fatto che l’infortunio non è di poco conto e che comunque c’è ancora un versamento che impedisce una diagnosi più accurata. Meno grave la lesione cui è andato incontro Younes, vittima di una lievissima distorsione di primo grado alla caviglia destra".