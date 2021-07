Napoli in campo per la seconda amichevole precampionato. L'avversario di oggi è la Pro Vercelli, che milita in Serie C. Spalletti ha dovuto rinunciare ad Elmas, che ha accusato un problema muscolare.



Ecco arrivare un altro problema, questa volta per Demme. Il centrocampista ex Lipsia viene travolto da Comi (attaccante scuola Toro e Milan) a centrocampo, resta a terra dolorante e interviene immediatamente lo staff medico. Costretto al cambio Spalletti, dato che Demme ha rimediato un infortunio al ginocchio destro, non riuscendo neanche ad appoggiare la gamba per terra.