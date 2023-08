Nuova giornata di lavoro per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si sono allenati questo pomeriggio, ecco il report della sessione con le ultime sulle condizioni degli infortunati in vista dell’esordio di Frosinone tra due giorni:

Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione su calci piazzati ed esercitazione tecnica con conclusione in porta. Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo.