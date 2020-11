Domenica al San Paolo scenderanno in campo Napoli e Milan per l'ottava giornata di Serie A. Gattuso perde qualche pezzo ma ne ritrova anche un altro, Bakayoko. Ecco il report dell'allenamento di questa mattina:



Il gruppo si è allenato in palestra svolgendo esercizi di "core stability" e lavoro di rinforzo. Bakayoko si è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo.