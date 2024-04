dopo l'ultimo turno di campionato vinto contro il Monza all'U-Power Stadium. Domenica gli azzurri saranno al Maradona per affrontare il Frosinone in occasione del lunch match della 32ª giornata di Serie A. Oggi la squadra di mister Calzona si è ritrovata al Konami Training Center di Castel Volturno per la seduta d'allenamento mattutina. E arrivano buone notizie, cioè, che negli ultimi giorni aveva avuto qualche problemino di natura fisica. Ma eccolo di nuovo a totale disposizione di Calzona, come raccontato dal report della società:

- La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.