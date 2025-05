Getty e Calciomercato.com

Buone notizie per il Napoli in vista della partita con il Genoa di domenica 11 maggio. Il dolore alla caviglia di Lobotka è diminuito e lo slovacco va verso la convovazione dopo il trauma distorsivo subito contro il Lecce.

NERES - Come riporta Sky Sport, questa non dovrebbe essere l'unica nota liete per i partenopei. David Neres, che dopo la partita con l'Empoli aveva accusato una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra, sta migliorando e potrebbe, a sorpresa, essere convocato. Decisivo il provino da svolgere nel pomeriggio, con Conte che potrebbe almeno portarlo in panchina dopo tre partite saltate con Monza, Torino e Lecce.

7 PUNTI - Con un vantaggio di tre punti sull'Inter a tre giornate dalla fine, al Napoli ne basteranno 7 per vincere lo scudetto. Contro Genoa, Parma e Cagliari gli azzurri, con probabilmente un Neres in più (se non col Genoa, alla prossima con il Parma), puntano al loro quarto scudetto