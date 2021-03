L'impatto di Victor Osimhen con la maglia del Napoli non è stata delle migliori. Solo due gol messi a segno fin qui e un infortunio importante rimediato a novembre. Come se non bastasse si è aggiunto il trauma cranico nel finale di gara contro l'Atalanta dodici giorni fa che lo ha fermato nuovamente.



Il rientro in campo del nigeriano sembra avvicinarsi. Il Corriere del Mezzogiorno racconta che Osimhen si è sottoposto ad una risonanza ad altissima risoluzione e gli esiti sono stati incoraggianti. Ora si attende l'elettroencefalogramma per rivederlo finalmente lavorare interamente con il gruppo. Dopo due settimane di stop, domenica contro il Bologna potrebbe tornare in campo.