Buone notizie da Dries Mertens per Rino Gattuso: il problema accusato in nazionale alla spalla è superato e l'allenamento di oggi verso il Crotone lo certifica. Questo il report ufficiale del Napoli: "Demme ha svolto differenziato in campo e piscina. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Hysaj e Elmas hanno svolto lavoro di scarico. Mertens, Di Lorenzo, Koulibaly, Lozano, Osimhen, Meret e Insigne, rientrati dall'impegno con le nazionali hanno svolto l'intera seduta in gruppo".