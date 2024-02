Napoli, buone notizie: recupera Anguissa, torna anche un infortunato

Dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio, arrivato quattro giorni fa, il Napoli si prepara per tornare in campo. Domenica alle 15:00 ci sarà il match contro il Verona allo Stadio Diego Armando Maradona. Occorrono i 3 punti alla squadra di Walter Mazzarri che nell'ultimo periodo si è trovato in casa una situazione di vera e propria emergenza. Soprattutto contro i biancocelesti, dato che mancavano tanti, troppi uomini tra squalifiche ed infortuni, ma anche impegni in Coppa d'Africa. Arrivano buone notizie proprio in tal senso dall'infermeria e dalla seduta odierna al Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco il report dell'allenamento con le ultime sugli infortunati:



Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente partitina a campo grande. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan e Anguissa hanno fatto intera seduta in gruppo.



Buone notizie, dunque, per Mazzarri. Potrà così contare su Natan e Anguissa in vista del match contro il Verona. Il centrocampista camerunense potrà essere lanciato dal primo minuto, mentre un po' più di prudenza occorrerà per il centrale brasiliano. Per Meret e Olivera bisognerà aspettare ancora un po', l'obiettivo è ritrovarli la prossima settimana in occasione di Milan-Napoli dell'11 febbraio.