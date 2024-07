Calciomercato/Getty

Napoli, visite mediche per Buongiorno: "Conte mi ha caricato". I dettagli dell'affare

Redazione CM

2 minuti fa

Alessandro Buongiorno è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Napoli. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha definito l'acquisto del difensore centrale, che va a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2024/25.



VISITE MEDICHE - Ultimi step formali da completare prima di rendere ufficiale l'affare con il Torino. Buongiorno è arrivato nelle scorse ore a Roma e intorno alle 9 di questa mattina si è recato nella clinica di Villa Stuart per sostenere le visite mediche per conto del Napoli.



CONTE MI HA CARICATO - Intercettato dai cronisti presenti a Villa Stuart al suo arrivo, Buongiorno ha dichiarato: "Cosa mi ha detto Conte prima di partire per la Germania? Era carico, mi ha caricato. Quindi sono contentissimo. Ci siamo sentiti spesso. Sono carico, assolutamente. Quelo sempre".