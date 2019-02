Secondo il Corriere dello Sport, la maglia di Hamsik è da ritirare: "Lasciatela lì, avvolta nella memoria, come si fa con i ricordi più teneri: è stata la maglia del vostro idolo, c’è cresciuta una generazione intera di fanciulli. Non la vedrete più in giro, non ci sarà un’altra «17» perché difficilmente potrà esserci un altro Hamsik.



E’ stata un’idea che è nata così, tra le mura della redazione del Corriere dello Sport-Stadio, lanciata sul tavolo e poi nell’aria, consegnata a De Laurentiis che ha gradito ed ha offerto il suo assenso, perché Hamsik ha rappresentato la sua era, l’ha caratterizzata come (anti) personaggio: dodici anni insieme e intrisi di umanità, di empatia, di affetto, d’amore che resta e s’impregnerà in quella maglia che riconoscerà la potenza di un atto di fedeltà avviato nel 2007 e rinsaldato dai tanti no del passato"