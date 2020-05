La prima pista in casa Napoli per sostituire un eventuale addio di Arkadiusz Milik è Sardar Azmoun, attaccante classe 1995 dello Zenit San Pietroburgo. Il giocatore iraniano sta spingendo per l'addio, ma secondo Sportmediaset c'è ancora distanza fra la valutazione del cartellino del club russo (30 milioni) e la proposta di De Laurentiis (20 milioni).