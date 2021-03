Il Napoli e il rinnovo di Lorenzo Insigne, una trattativa che andrà per le lunghe. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è distanza tra le parti, col capitano azzurro in scadenza nel 2022, e per questo ci sarà bisogno di un nuovo confronto con Aurelio De Laurentiis. La prossima estate sarà calda per quanto riguarda il futuro del 24 azzurro.