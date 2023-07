In questo momento la principale necessità del Napoli è quella di trovare un nuovo difensore per rimpiazzare Kim. Dopodiché testa al centrocampista (magari anche due) e poi si andrà a capire chi uscirà e dovrà essere rimpiazzato. C'è anche il terzino destro, quello di riserva chiaramente dato che il titolarissimo, l'inamovibile è capitan Di Lorenzo. Però occorre capire chi sarà il suo vice. Da gennaio in maglia azzurra è arrivato Bereszynski, che ha fatto rientro alla Samp dopo il prestito.



TRATTATIVE COL VERONA - Adesso si rivede Zanoli che sarà valutato da Garcia a Dimaro, ma l'idea del Napoli è quella di mandarlo in prestito e puntare su un terzino destro d'esperienza. C'è l'interesse vivo per Davide Faraoni, classe '91 del Verona. Qualcosa in più di un'idea, con gli scaligeri che sono su Folorunsho (di proprietà del Napoli) e potrebbe nascere una trattativa per un eventuale scambio di prestiti oppure anche due slegate. Sul centrocampista ex Bari c'è anche l'Empoli ma lo stesso Folorunsho avrebbe già dato l'ok per il passaggio al Verona.