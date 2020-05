La Gazzetta dello Sport sul futuro di Koulibaly: "L’Inghilterra è con tutta probabilità la prossima destinazione di Kalidou Koulibaly. Il presidente Aurelio De Laurentiis per il senegalese parte da una valutazione base di 100 milioni, cifra offerta un’estate fa dal Manchester United e rifiutata dal Napoli: arrivare a tanto adesso sembra difficile, ma incassare 70-80 milioni non è impossibile. Il Napoli sta già pensando al domani ed è pronto a offrire 30 milioni per Milenkovic, serbo della Fiorentina. Segno che il destino di Koulibaly è sempre più lontano dal Vesuvio. Anche se il difensore centrale non ha vissuto una stagione ai livelli delle precedenti, tante big lo stanno inseguendo. Lo United è pronto a farsi nuovamente sotto e anche il Liverpool ci sta seriamente pensando, anche perché una coppia come Van Dijk-Koulibaly sarebbe unica al mondo. Vietato però escludere il Psg: Thiago Silva ha 35 anni, il sostituto può essere proprio il napoletano".