La finestra estiva del calciomercato vedrà più di una squadra bussare in casa Napoli per cercare di portar via i talenti azzurri che si sono messi in mostra fino ad oggi. Su tutti c'è Victor Osimhen, per il quale occorrerà un'offerta irrinunciabile.



Il Napoli ha trovato in Hojlund il sostituto di Osimhen, qualora il nigeriano dovesse salutare a fine stagione. Il centravanti danese ha una valutazione di 50 milioni di euro e De Laurentiis darà mandato a Giuntoli per provare a portare il calciatore dell'Atalanta ai piedi del Vesuvio. Lo riporta oggi Tuttosport.