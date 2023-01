La crescita di Victor Osimhen è sotto gli occhi di tutti. Non a caso oggi si ritrova ad essere primo nella classifica marcatori della Serie A e la principale preoccupazione per le difese avversarie. Oggi pensa a godersi il Napoli, la possibilità di vincere sia lo scudetto che il titolo di capocannoniere.



In futuro, chissà. C'è la Premier che bussa, con lo United che non lo ha mai perso di vista e potrebbe tornare alla carica la prossima estate. Il Napoli pensa già al sostituto. Fari puntati su Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 dell'Atalanta. Piace tanto al ds azzurro Giuntoli, che inizierà a parlarne con l'Atalanta dal 1º febbraio per cercare un accordo sul prezzo che parte da 40 milioni di euro. Lo riporta oggi Tuttosport.