Diversi i nomi sondati dal Napoli per il dopo Kim. Tra questi c'è anche Ko Itakura, difensore classe '96 del Borussia Monchengladbach. Una cifra abbordabile per portare il giapponese in azzurro, oggi occorrono 15 milioni per convincere il club tedesco. La Gazzetta dello Sport racconta della volontà di Itakura che sarebbe pronto a sposare la causa del Napoli e avrebbe rinunciato delle offerte faraoniche dalla Arabia Saudita.