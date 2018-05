Ciro Venerato di RaiSport aggiorna sulla situazione allenatori per l'eventuale post-Sarri in casa Napoli: “Il Napoli ha avuto 4 sì da Emery, Giampaolo, Fonseca e Gasperini. Questi quattro sono stati contattati ed hanno già detto sì. Garcia? Un nome che è girato, Benitez per motivi personali non vuole tornare ma restare in Premier. De Laurentiis, tra l’altro, non ha mai accelerato davvero per lo spagnolo. Se Sarri andrà via, tra questi quattro c’è il prossimo allenatore del Napoli, con la variabile Ancelotti. Emery è il primo nella lista perché ha un profilo internazionale di alto livello, ha un appeal. Giampaolo? E’ legato al mercato del Napoli".